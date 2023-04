Von: Björn Jahner | 04.04.23

Die neue Parallelbrücke soll die alte Rama IX Bridge entlasten und für freie Fahrt über den Fluss sorgen. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Bau der breitesten Flussbrücke des Landes über den Chao Phraya in Bangkok wird voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Die achtspurige Brücke wird parallel zur Rama IX Bridge gebaut.

Bei der neuen Parallelbrücke handelt sich um eine 2 km lange Schrägseilkonstruktion, die Teil des Schnellstraßenprojekts Rama III–Dao Khanong–Western Ring Road ist. Sie wurde so konzipiert, dass sie einer Tornado-Böen-Geschwindigkeit von 270 km/h standhält.

Entlastung der alten Rama IX Bridge

Nach Angaben der thailändischen Autobahnbehörde (Exat) wird dieses 6,6 Milliarden Baht teure Brückenprojekt den Verkehr auf der benachbarten Rama IX Bridge entlasten. Die Schrägseilbrücke ist 35 Jahre alt und reparaturbedürftig. Obwohl die neue Parallelbrücke noch Ende März dieses Jahres fertiggestellt wird, ist ihre offizielle Eröffnung erst für Anfang nächsten Jahres geplant. Eine Quelle sagte, dass die Autobahnbehörde erst noch einen königlichen Namen für die Brücke sucht, um Seine Majestät den König zu ehren.

Lokale Medien sprachen mit Chatri Tansiri, dem stellvertretenden Gouverneur der Bau- und Wartungsabteilung der Exat, über die Fortschritte beim Brückenbau.

Khun Chatri erklärte, dass die Parallelbrücke Teil des Rama-III-Expressway-Projekts sei, das sich über 18,7 km von der Bang-Khunthian-Kreuzung entlang der Rama II Road bis zur Bang-Khlo-Kreuzung erstreckt und eine Verbindung zu den Chalerm Maha Nakhon und Si Rat Expressways herstellt. Der Wert des Projekts beläuft sich auf 30 Milliarden Baht, wobei die Betriebskosten in Höhe von 400 Millionen Baht und die Landenteignungskosten in Höhe von 807 Millionen Baht noch nicht berücksichtigt sind.

Brücke eines von 5 Verkehrsprojekten

Das Projekt wird im Rahmen von fünf Verträgen durchgeführt, wobei der erste den Bau der 6,4 km langen sechsspurigen Überführung von der Bang Khunthian-Kreuzung zum Central Rama II umfasst. Der Baufortschritt liegt bei 18,85 Prozent, und die Bauarbeiten sollen am 25. Oktober nächs­ten Jahres abgeschlossen sein.

Der zweite Auftrag betrifft die Überführung zum Bangpakok 9 International Hospital mit einer Länge von 5,3 km. Die Arbeiten sollen am 19. Juli dieses Jahres enden und sind nun zu 63,1 Prozent abgeschlossen.

Der dritte Auftrag ist die Anbindung an die Mautstelle Dao Khanong. Sie wird entlang der Chalerm Maha Nakhon Expressway im Abschnitt Dao Khanong-Suk Sawat–Rat Burana mit einer Länge von 5 km führen. Die Arbeiten sollen am 25. Oktober nächsten Jahres enden und sind damit zu 16,9 Prozent abgeschlossen.

Der vierte Auftrag betrifft den Bau der neuen achtspurigen Rama IX-Parallelbrücke, die sich über 2 km bis zum Autobahnkreuz Bang Khlo erstreckt. Die Arbeiten sind zu 98,2 Prozent abgeschlossen.

Für den fünften Auftrag werden die die Ausschreibung für die Mauterhebung, der Verkehrskontrolle und der Kommunikationssysteme für das gesamte Schnellstraßenprojekt Rama III im Wert von 877 Millionen Baht eröffnen.

Das Schnellstraßenprojekt Rama III wird dazu beitragen, die Verkehrsüberlastung in der Hauptstadt und den angrenzenden Provinzen im Westen und Süden des Landes zu verringern, betonte Khun Chatri. Derzeit wird die alte Rama-IX-Brücke durchschnittlich von 104.000 Fahrzeugen pro Tag genutzt. Wenn die Rama III Expressway fertiggestellt ist, wird sich die Überlastung der Brücke verringern, fügte er hinzu.

Khun Chatri betonte, dass der vierte Vertrag der Höhepunkt des Projektes sei. Schließlich handele es sich laut Khun Chatri bei der Rama-IX-Parallelbrücke um die größte Schrägseilbrücke des Landes. Sie wird von der Unterseite bis zum höchsten Punkt 80 Meter hoch sein. Darüber hinaus wird die Parallelbrücke mit acht Fahrspuren gebaut, während die Rama IX-Brücke nur sechs Fahrspuren hat.

Parallelbrücke beschleunigt Verkehr

Eine Studie eines Beratungsunternehmens hat nach Aussage von Khun Chatri ergeben, dass es nach Fertigstellung des Rama-III-Schnellstraßenprojekts auf der Rama IX Bridge während der Hauptverkehrszeit keine Verkehrsengpässe mehr geben wird, da die meis­ten Menschen auf der neuen Strecke fahren werden.

In der Zwischenzeit sagte Verkehrsminister Saksayam Chid­chob, dass die Struktur der Schrägseilbrücke voraussichtlich im nächsten Monat fertiggestellt wird. Später wird der Rest der Brückenkonstruktion aus architektonischen Arbeiten bestehen. Im März nächsten Jahres will Exat bestimmte Strecken teilweise in Betrieb nehmen, wobei die Strecke über die Parallelbrücke Rama IX zur Mautstelle Suk Sawat zuerst eröffnet werden soll.

Nach der vollständigen Inbetriebnahme der Parallelbrücke wird Exat die Nutzung der Rama IX-Brücke im Jahr 2025 für Wartungsarbeiten unterbrechen, die ein Jahr dauern sollen. Die Brücke wird mit einem Sensorsystem aufgerüstet, womit die Sicherheit erhöht wird, so Khun Saksayam.