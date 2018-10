Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.18

BANGKOK: Aus der Portokasse ist der Sportwagen F-Type von Jaguar nicht zu finanzieren. Der P300 steht für 6,999 Millionen Baht beim Händler, der P340 kostet zwei Millionen Baht mehr.

Der P300 beschleunigt mit einem 2-Liter-Motor bei 300 PS in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und schafft 250 km/h. Der Verbrauch wird mit 7 Litern angegeben. Der P 340 hat einen 3-Liter-V6-Motor bei 340 PS unter der Haube. Er erreicht 100 km/h in 5,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h, den Verbrauch gibt der Hersteller mit 8 Litern an. Beide Jaguars haben eine 8-Speed-Automatik.