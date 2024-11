Schneefall bremst Teile Frankreichs aus

Leute mit ihren Regenschirmen gehen bei Schneefall in der Nähe des Eiffelturms in Paris spazieren. Foto: epa/Mohammed Badra

PARIS: Ein früher Wintereinbruch mit Schnee und Sturm hat in Teilen Frankreichs für Behinderungen gesorgt. In Paris erfreuten die Flocken die Touristen. Nun zieht das Tief weiter nach Süddeutschland.

Ein mit viel Schneefall in der Südhälfte Deutschlands erwartetes Tief hat in Teilen Frankreichs bereits für einen ersten Wintereinbruch und erhebliche Behinderungen gesorgt. 235.000 Haushalte waren am Nachmittag ohne Strom, berichtete der Sender France Info gestützt auf Angaben des Versorgers Enedis. 1.400 Techniker waren im Einsatz, um die Stromversorgung wieder herzustellen.

Zu heftigen Schneefällen kamen kräftige Sturmböen. Auf den Straßen staute sich der Verkehr und in einigen Regionen schlossen die Schulen früher. Am Pariser Flughafen Charles de Gaulle kam es zu Flugausfällen und Verspätungen, auch der Bahnfahrplan geriet durcheinander. Für 54 Departements verhängte der Wetterdienst Météo France eine Unwetterwarnung wegen Schnee und Eis oder wegen kräftigen Windes.

In Paris erfreute der dort seltene Schneefall unterdessen Touristen und auch die Einwohner, obwohl von den Flocken oft nicht viel am Boden liegen blieb. Schloss Versailles und seine Gärten wurden durch den frühen Wintereinbruch mit einer weißen Schicht überzogen.