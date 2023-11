Schmuggelfleisch: Makro weist Vorwürfe zurück

BANGKOK: Die Hypermarktkette Makro hat Berichte zurückgewiesen, wonach sie frisches Schweinefleisch von einem Unternehmen gekauft hat, dessen Eigentümer wegen Schmuggelvorwürfen verhaftet wurden.

Makro, das von CP Extra Plc betrieben wird, gab am Mittwoch (15. November 2023) eine Erklärung ab, in der es bestritt, dass es Schweinefleisch von Wealthy & Healthy Foods Co Ltd. gekauft habe.

Der Präsident des Unternehmens, Wirat (Nachname nicht genannt), 69, und sein Sohn Thanakrit, 42, wurden am Dienstag (14. November 2023) am Flughafen Suvarnabhumi verhaftet.

Die beiden wurden mit einem Schmugglerring in Verbindung gebracht, der zwischen 2021 und Anfang dieses Jahres Tausende von Tonnen gefrorenen Schweinefleischs aus einem Nachbarland verschifft hat.

Berichten zufolge kooperieren Vater und Sohn bei den Ermittlungen, um die Herkunft einer kürzlich erfolgten Lieferung und andere Details der Schmuggeloperationen zu ermitteln, sagte der Generaldirektor der Abteilung für Sonderermittlungen (DSI), Pol Major Suriya Singhakamol, am Dienstag.

In der Zwischenzeit erklärte Makro in einer Erklärung, dass es seit Mitte letzten Jahres kein Schweinefleisch mehr von diesem Unternehmen kaufe, nachdem es festgestellt habe, dass das Produkt nicht seinen Hygiene- und Qualitätsstandards entspreche. Auch der Kauf von Schweineleber sei eingestellt worden, hieß es in der Erklärung, und die Bestellungen, die für diese Behauptungen herangezogen wurden, seien alt.

Makro erklärte, dass es hart daran arbeitet, sicherzustellen, dass alle seine 157 Filialen landesweit Produkte von guter Qualität verkaufen, deren Herkunft überprüft werden kann. Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit mit den Landwirten Teil seiner Tätigkeit sei und dass es illegale Handlungen, die den Landwirten schaden könnten, wie etwa Schmuggel, ablehne.