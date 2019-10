Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Export von Edelsteinen und Schmuck belief sich in den ersten acht Monaten dieses Jahres auf 11,45 Milliarden US-Dollar (351 Milliarden Baht).

Das entspricht gegenüber dem Vorjahreszeitraum einer Steigerung von über 45 Prozent. Laut dem stellvertretenden Handelsminister Weerasak Wangsuphakijkosol entfielen von den Exporten allein 6,21 Milliarden US-Dollar auf Gold, ein Plus von 107 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Südostasien war der größte Markt für Edelsteine und Schmuck aus Thailand, und der Export dieser Ware in die Region stieg um 190 Prozent. Die Ausfuhren von Edelsteinen und Schmuck nach Singapur legten um 307 Prozent zu, nach Kambodscha um 137 Prozent und nach Indien um 84 Prozent. Indessen gingen die Exporte in andere Märkte wie Hongkong, die Europäische Union und die USA zurück.