Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.19

CHIANG MAI: Vor dem Flug nach Bangkok hat der Angestellte eines Unternehmens eine Tragetasche mit Goldschmuck im Wert von zehn Millionen Baht vergessen.

Ein Sicherheitsmann entdeckte die schwarze Tasche am Flugsteig, an dem das Handgepäck abfliegender Passagiere kontrolliert wird. Er alarmierte die Abteilung für Bombenentschärfung, und deren Mitarbeiter kontrollierten die 10,3 Kilogramm schwere Tasche mit Goldschmuck. Über die Barcodes an der Plastiktüte wurde die Zieladresse ausfindig gemacht und das Unternehmen in Chiang Mai benachrichtigt. Eine Frau holte die Tasche mit dem wertvollen Inhalt ab und sagte, sie habe zwei Taschen mit Goldornamenten einem Angestellten übergeben. Der Schmuck sollte in Bangkok umgearbeitet werden. Doch der Mann habe eine Tasche vor dem Boarding stehengelassen.