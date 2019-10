Schmetterlinge bevölkern den Blúport

Von: Björn Jahner | 14.10.19

HUA HIN: Im Oktober präsentiert sich die Blúport Hua Hin Resort Mall an Phetkasem Road als ein botanischer Garten.

Von Dienstag, 15. Oktober bis Mittwoch, 23. Oktober werden im Rahmen des „Blúport Miracle Fest 2019“ in der ersten Etage des Einkaufszentrums mehr als tausend Schmetterlinge zu bewundern sein, darunter 16 verschiedene Arten. Weitere Höhepunkte erfolgen am Freitag, 18. Oktober: ein „Creative Artwork Contest“, bei dem Studenten Kunstwerke präsentieren, die aus Abfällen und recyclebaren Produkten erstellt wurden; ein Flohmarkt mit mehr als 20 Ständen, an denen regionale Naturprodukte verkauft werden, sowie verschiedene Workshops, unter anderem in der Herstellung von natürlicher Pflanzenfarbe aus Blüten.

Infos: Blúport Huahin​.