Von: Björn Jahner | 24.02.23

Ein thailändischer Kautschuk-Farmer in der Provinz Surat Thani im Süden des Landes. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Thailands Farmer leiden seit mehreren Jahren unter fallenden Marktpreisen für Naturkautschuk. Dies will Landwirtschafts- und Genossenschaftsminister Chalermchai Sri-on nun ändern – und zwar mit einer auf dem ersten Blick betrachtet eher ungewöhnlichen Idee. Um den Wert des gummiartigen Stoffs im Milchsaft der Kautschukpflanze auf dem Weltmarkt zu erhöhen, schlug er nämlich vor, thailändischen Kautschuk für die Herstellung von Sexspielzeug zu fördern und auf dem Weltmarkt zu vermarkten.

In einem Facebook-Post erklärte der Minister am Donnerstag (23. Februar 2023), dass er beschlossen habe, thailändischen Kautschuk auf dem Markt für Sexspielzeug zu verarbeiten und zu vermarkten, um unter dem Konzept „Sex Toy – Made in Thailand“ Einnahmen im Land zu erzielen.

„Es geht um sexuelles Wohlbefinden. Im Jahr 2021 wird der weltweite Markt für Sexspielzeug auf 1,3 Billionen Baht geschätzt“, betonte er.

Damit liegt der Minister nicht falsch. Denn laut Analysen ist der Markt für Sexspielzeug in den letzten fünf Jahren um 300 Prozent gewachsen und wird voraussichtlich im Jahr 2030 2 Billionen Baht erreichen.

Er hofft, dass seine Idee das Einkommen der Kautschukbauern erhöhen wird. Dies könnte laut dem Minister z.B. durch den Bau eines Industriegebiets für Kautschuk erreicht werden, das die Produktionsprozesse systematisiert, den Wirtschaftstourismus ankurbelt, die Kautschukexporte erhöht und alle Arten der Kautschukverarbeitung abdeckt.