Schleuser versteckten Menschen in «Horrorkiste» - Festnahmen

WIENER NEUSTADT: Schlepper sollen Dutzende Migranten während einer mindestens sechsstündigen Fahrt von Rumänien nach Österreich lebensgefährlichen Bedingungen ausgesetzt haben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurden in Österreich unweit der ungarischen Grenze acht Flüchtlinge in einer Palettenbox entdeckt, die unter einem Sattelschlepper angebracht war. Die Flüchtlinge hätten die mehrfach für gleiche Zwecke verwendete Box als «Horrorkiste» bezeichnet. Aufgrund der Dauer des Transports und der Temperaturen um den Gefrierpunkt seien die Menschen stark unterkühlt gewesen und unter anderem von den Abgasen des Lastwagens bewusstlos geworden.

Der Schlepperlohn pro Person betrug laut Behörden rund 15.000 Euro. Die Polizei geht von 35 bis 40 Menschen aus, die auf diese Weise nach Österreich kamen. Der Fahrer des Transporters und ein mutmaßlicher Komplize wurden festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen. Der entscheidende Tipp auf die Schlepper kam von der deutschen Bundespolizei in Berchtesgaden.