Von: Björn Jahner | 21.06.22

PATTAYA: Das Bramburi Restaurant in der Naklua Road Soi 12 meldet sich zurück aus den Ferien und präsentiert all seinen Stammkunden und neuen Gästen sein neues Wochenprogramm.

Montag: Erbsen-, Gulasch oder Kartoffelsuppe für 99 Baht.

Erbsen-, Gulasch oder Kartoffelsuppe für 99 Baht. Dienstag: Cordon-bleu mit Pommes, Salat & Eis für 198 Baht.

Cordon-bleu mit Pommes, Salat & Eis für 198 Baht. Mittwoch: Schnitzeltag (gesonderte Speisekarte).

Schnitzeltag (gesonderte Speisekarte). Donnerstag: Ruhetag!

Ruhetag! Freitag: Regenbogenforelle, Kartoffeln, Salat & Eis für 198 Baht.

Regenbogenforelle, Kartoffeln, Salat & Eis für 198 Baht. Samstag: 2 Frikadellen, Stampf, Gemüse, Salat & Eis für 198 Baht.

2 Frikadellen, Stampf, Gemüse, Salat & Eis für 198 Baht. Sonntag: Schweinebraten, Kartoffeln, Rotkohl, Salat & Eis für198 Baht.

BBQ-Dienstag. Foto: Bramburi Restaurant

Spezialangebote – dienstags: ½ Grillente für 279 Baht* & ½ Grillhähnchen für 199 Baht*; mittwochs: Mettbrötchen-Flatrate (2 Stunden) von 10.00 bis 14.00 Uhr für 165 Baht; jeden 1. & 3. Samstag: Großer Gyrosteller für 209 Baht von 18.00 bis 20.00 Uhr; jeden Freitag: Grillhaxe oder Eisbein für 350 Baht 1 Pers./ 399 2 Pers.*; jeden 2. Samstag: Spießbraten „all you can eat“ 259 Baht von 18.00 bis 20.00 Uhr; sonntags: Deutsches Frühstücksbuffet „all you can eat“ 249 Baht von 09.00 bis 14.00 Uhr

(* nur auf Vorbestellung)

Grillhaxe und Eisbein jeden Freitag auf Vorbestellung. Foto: Bramburi Restaurant

Reservierung und Bestellung, Tel.: 094-761.4828. Weitere Informationen und Angebote auf Facebook.