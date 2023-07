Von: Björn Jahner | 23.07.23

In Nakluas Soi 16 entsteht derzeit ein neuer Nachtmarkt. Bisher hat nur ein Obststand eröffnet. Fotos: Jahner

PATTAYA: Die Touristenmetropole ist bekannt für seine pulsierenden Märkte, die während der Nacht zum Leben erwachen. Diese lebendigen und farbenfrohen Nachtmärkte bieten den Besuchern eine Fülle an kulinarischen Genüssen, darunter Garküchen mit köstlichen Speisen, verlockende Fleischspieße, frisches tropisches Obst und die Atmosphäre von Freiluft-Lokalen, begleitet von mitreißender Livemusik. Der neueste Nachtmarkt Pattayas entsteht derzeit in der Soi 16 in Naklua, nur 200 Meter vom schönen Wongamat Beach entfernt.

Nachtmärkte erfreuen sich sowohl bei den Einheimischen als auch Touristen in Pattaya großer Beliebtheit. Denn parallel zu den sinkenden Temperaturen steigt in den Abendstunden erfahrungsgemäß auch das Geselligkeitsbedürfnis der Menschen. Mit ihrem großen Angebot an thailändischem Street-Food zum günstigen Preis, gemütlichen Freiluftlokalen und Livemusik sind Nachtmärkte ein beliebter Treffpunkt für Naschkatzen und Nachtschwärmer gleichermaßen.

Für das Scout Food Camp wurde ein 5 rai große Stück Land freigemacht. Die Arbeiten sind noch in vollem Gange.

Befinden sich die populärs­ten Nachtmärkte Pattayas wie der Thepprasit Night Market, Jomtien Night Market, The Big Market und Yai Mak Market hauptsächlich im Süden des Stadtgebietes, erhält nun auch der Norden ein nächtliches Schlemmer- und Shopping-Paradies – das „Scout Food Camp“ in der Soi 16 in Naklua.

Straßenrand von Ständen befreit

Seit mehreren Wochen sind die Arbeiten in der zum Wongamat Beach führenden Gasse in vollem Gange. Dort, wo sich während der zurückliegenden Hochsaison am Straßenrand noch viele kleine Souvenirgeschäfte oder Marktstände für vorwiegend russische Urlauber wie Perlen an einer Kette aneinanderreihten und regelmäßig für Verkehrsbehinderungen sorgten, wurde inzwischen aufgeräumt und ein Brachland freigemacht, auf dem der 5 rai große Nachtmarkt entsteht.

Der Nachtmarkt entsteht direkt gegenüber vom Wongamat Residence Condominium, kurz vor der scharfen Rechtskurve.

Essen unter dem Sternenhimmel

Das Scout Food Camp wird drei Marktzonen umfassen: Eine „Food Zone“ mit 104 Street-Food-Ständen, eine „Franchise Zone“ mit 40 Ständen und das „Scout Craft Village“, in dem an sechs Ständen Kunsthandwerk angeboten werden soll. Herzstück des neuen Nachtmarktes wird ein biergartenähnlicher Bereich mit einer Bühne sein, auf der nach Aussage der Organisatoren thailändische Indie-Rock-Bands auftreten werden. Hier können es sich die Besucher in naher Zukunft auf Strohwürfeln bequem machen und das geschäftige Treiben um sich herum genießen.

Laut diesem Plan sind noch viele Stände erhältlich.

Laut den Organisatoren sind noch genügend Parzellen für Händler erhältlich. Standbuchungen werden unter der Rufnummer 096-098.9924 entgegengenommen. Stände in der „Food Zone“ (2x2 Meter) kosten 4.200 Baht pro Monat, in der „Franchise Zone“ (4x2 Meter) 8.400 Baht pro Monat. Darüber hinaus wird der neue Nachtmarkt auch über zwei Toilettengebäude und Parkplätze verfügen.

Start in tiefster Nebensaison

Ursprünglich sollte das Scout Food Camp bereits Ende Mai eröffnen. Da es aufgrund der derzeitigen Nebensaison vermutlich für die Organisatoren alles andere als einfach ist, Pächter für die vielen verfügbaren Stände zu finden, muss damit gerechnet werden, dass sich der offizielle Eröffnungstermin noch weiter verzögern wird. Zum Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe (13. Juli 2023) hatte bisher nur eine Obsthändlerin eröffnet, deren Stand sich zuvor an der Straße befand.