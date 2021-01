Von: Björn Jahner | 27.01.21

PATTAYA: Der erneute Covid-19-Ausbruch und die für dessen Eindämmung erlassenen Beschränkungen im öffentlichen Leben schlagen den Menschen in Pattaya aufs Gemüt. Besonders die Gastronomiebranche treffen Corona-Auflagen hart, so gilt in Restaurants ein Ausschankverbot alkoholischer Getränke.

Doch anstatt Trübsal zu blasen, heißt das Restaurant Casa Pascal an der Second Road in Süd-Pattaya seine Gäste ab sofort dienstags bis sonntags von 17.00 bis 21.00 Uhr zum „Schlemmen gegen den Corona-Blues“ herzlich willkommen – mit einem außergewöhnlichen Seafood- & BBQ-Buffet zum Corona-Sparpreis 690 Baht net.

Geboten wird eine große Auswahl an Meeresfrüchten und BBQ-Spezialitäten in bester Qualität:

• Frische Meeresfrüchte: Garnelen, Muscheln, geräucherter Lachs, Tintenfisch, Sashimi etc. einschließlich Saucen, Dips und Garnituren.

• Kalte Vorspeisen: Carpaccio, geräucherter Schinken, gebratene Schweinelende, Antipasti, gegrilltes Gemüse und vieles mehr.

• Salatbar: 12 verschiedene Salate, einschließlich verschiedener Dressings usw.

• Terrassen-Grill: Meeresfrüchte, Steaks vom Schwein, Huhn und Rind sowie Würstchen.

• Warme Spezialitäten: Pasta mit verschiedenen Saucen, frisch nach Ihrer Wahl in der Cooking Station zubereitet.

• Insgesamt werden 12 verschiedene europäische und thailändische Gerichte angeboten sowie viele leckere Dessert-Spezialitäten und Nachspeisen, wie Pfannkuchen mit frischen Beeren aus der Schauküche.

• Abgerundet wird der Schmaus mit einer Auswahl an exquisiten Süßspeisen und mit einer internationalen Käse-Selektion sowie Casa Pascal’s berühmten Broten.

Und das alles für unglaubliche 690 Baht net. (inklusive Bonuspunkte)!

Optional ist eine Getränke-Flatrate (alkoholfrei) für zusätzlich 250 Baht net. erhältlich. Sie umfasst neben Tafelwasser, Säften, Softdrinks und verschiedenen Kaffee-Spezialitäten auch durstlöschende Smoothies, raffinierte Mocktails und leckere Shakes.

Eine Reservierung unter der Rufnummer 061-643.9969 wird dringend empfohlen.

Das Restaurant Casa Pascal befindet sich an der Second Road in Süd-Pattaya, schräg gegenüber der Royal Garden Plaza und direkt vor dem Ruen Thai Restaurant. Mehr erfahren Sie unter www.casa-pascal.com.