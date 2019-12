Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.19

CHIANG MAI: Auf einen Rückgang der Touristenzahlen und den Bettenberg führt die Präsidentin der nördlichen Thai Hotels Association, La-lad Bungsrithong, die im Vergleich zum Vorjahr schlechtere Zimmerbelegung in den Hotels zurück.

Die Belegung ging im November gegenüber dem Vorjahr von 90 Prozent auf 70 Prozent zurück. Für den Dezember rechnet La-lad mit 70 bis 75 Prozent gegenüber 75 bis 80 Prozent im Vergleichsmonat 2018. Für das Jahr 2019 sollen es nur 60 Prozent sein, in 2018 waren es noch 75 Prozent. Das Überangebot an Hotelzimmern, inzwischen rund 60.000, ist nicht allein für die schlechtere Belegung verantwortlich. Chiang Mai heißt weniger in- und ausländische Urlauber willkommen, und sie verbringen weniger Tage im Norden des Landes. Das Tourismusministerium meldet für die ersten zehn Monate dieses Jahres 8,08 Millionen Touristen, im Jahresvergleich ein Rückgang um 1,14 Prozent. Die Besucher brachten der Tourismusbranche Einnahmen in Höhe 84,2 Milliarden Baht (+ 1,49%).