BANGKOK: Um die Luftverschmutzung in der Hauptstadt zu verringern, bieten mehrere Autohersteller im Rahmen einer Kampagne des Automobilclubs in der Federation of Thai Industries (FTI) Rabatte auf Wartungsarbeiten für alte Autos an. Die Angebote für Fahrzeuginspektionen, Ölwechsel und andere Dienstleistungen laufen bis Ende Februar.

In dieser Woche hat der Luftschadstoff PM2,5 einen Wert erreicht, der als ungesund gilt und den von der Regierung festgelegten Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter bei weitem überschreitet. Die Luftverschmutzung wird vor allem auf das Verbrennen von Ackerflächen im Norden und den Straßenverkehr zurückgeführt.

Laut dem Ehrenpräsidenten des Automobilclubs, Suparat Sirisuwanangkura, beteiligen sich sieben Autohersteller an der Kampagne, und 540 Autoservicezentren in der Stadt werden Rabatte einräumen. „Die FTI fördert die ordnungsgemäße Wartung alter Autos, um die Motoreffizienz zu steigern und die Luftverschmutzung zu reduzieren, insbesondere den PM2,5-Feinstaub, der die Gesundheit der Menschen in den Ballungsgebieten bedroht“, sagte Suparat. Der Club erwartet, dass mehr als 480.000 Autofahrer an dem Programm teilnehmen werden. Um teilnahmeberechtigt zu sein, sollten die Autos älter als sieben Jahre sein und innerhalb von Bangkok und seinem Umkreis zugelassen worden sein.