BANGKOK: Die Luftverschmutzung hat in den letzten Tagen im Großraum Bangkok zugenommen. 71 Luftqualitätsstationen in der Hauptstadt zeigen Werte von 27 bis 52 Mikrogramm PM2,5-Staubpartikel pro Kubikmeter Luft an.

Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern oder PM2,5 können leicht eingeatmet werden und gesundheitsgefährdend sein. Laut IQAir.com lag Bangkok am Montag um 8.50 Uhr weltweit auf Platz 23, der Luftqualitätsindex lag bei 116. Laut Air4Thai.com hat die Luftverschmutzung in Bangkoks Bezirk Nong Khaem sichere Grenzwerte überschritten, auch an der Mae Charoen Road und Petchkasem Soi 8 wurden ungesunde Werte erreicht. Die Anwohner in diesen Gebieten wurden aufgerufen, auf Aktivitäten im Freien zu verzichten.