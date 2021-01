BANGKOK: Die Luftqualität lag am Sonntag in 59 Bangkoker Bezirken über den zulässigen PM2,5-Staubwerten.

Laut der air4thai-Website des Pollution Control Department war die Luft an der Din Daeng Road am stärksten verschmutzt. Die Menge an PM2,5-Staub wurde in der Hauptstadt zwischen 39 und 113 Mikrometer gemessen. Din Daeng ist zusammen mit dem Bang Na-Trat Highway im Bezirk Bang Na, dem Bezirk Lat Phrao und der Sukhapibaan 5 Road im Bezirk Sai Mai mit Feinstaub am stärksten belastet. Thailands Standard für sichere PM2,5-Werte (Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern) liegt bei 50 μg/m3, obwohl die Weltgesundheitsorganisation diesen Wert auf 25 μg/m3 festgelegt hat.