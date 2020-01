Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.20

BANGKOK: Die Behörde zur Kontrolle der Umweltverschmutzung (PCD) rät der Bevölkerung im Großraum Bangkok dringend, wegen der zunehmenden Luftverschmutzung im Freien Gesichtsmasken zu tragen. In 28 Bezirken wurden am Dienstag übermäßig hohe PM2,5-Staubwerte gemessen.

Laut der Behörde wird die schlechte Luftqualität aufgrund des starken Straßenverkehrs und des niedrigen Luftdrucks über Bangkok und den umliegenden Gebieten für die nächsten drei Tage bestehen bleiben. Messungen von 72 PCD- und städtischen Überwachungsstationen zeigten am Dienstagmorgen einen Gehalt an PM2,5-Staubpartikeln bis zu 68 Mikrometern gegenüber dem in Thailand geltenden Grenzwert von 50 Mikrometern.

Über 50 Mikrometer wurden in folgenden Bangkoker Bezirken gemessen:

Tambon Hirunrujee im Bezirk Thonburi Kanchanapisek Road im Bezirk Bang Khun Thian Tambon Bang Na im Bezirk Bang Na Intharapitak Road im Bezirk Thonburi Din Daeng Road Tambon Klong Gum im Bezirk Bung Gum Charunsanitwong Road im Bezirk Bang Plad Rama II Road im Bezirk Bang Khun Thian Trimit Road und Odean Circle im Bezirk Samphanthawong Soi Lat Phrao 95 in Bezirk Wang Thong Lang Rama IV Road gegenüber Samyan Mittown im Bezirk Pathumwan Narathiwat Road im Bezirk Bang Rak Charoen Krung Road im Bezirk Bang Khor Laem Lat Krabang Road im Bezirk Lat Krabang Petkasem Road im Bezirk Phasi Charoen Samsen Road im Bezirk Phra Nakorn Klong Toei Thung Song Hong in Laksi Pahonyothin Road im Bezirk Bang Khen In Bangkoks Vororten:

Tambon Klong Noeng im Bezirk Klong Luang der Provinz Pathum Thani Tambon Song Khanong im Bezirk Phra Pradaeng der Provinz Samut Prakan Tambon Paknam in der Stadt Samut Prakan Tambon Omnoi im Bezirk Krathumban der Provinz Samut Sakhon Tambon Mahachai in der Stadt Samut Sakhon