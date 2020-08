HUA HIN: Food Lovers aufgepasst – dieses Wochenende verwandelt sich der Hua Hin Beach vor dem Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin im Rahmen des „Hua Hin Food Fest 2020“ zwei Tage lang in Schlaraffenland!

An zahlreichen Ständen und Schauküchen werden in Zusammenarbeit mit der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) die talentiertesten Küchen-Maestros von 50 der renommiertesten Restaurants, Hotels und Resort in Hua Hin, Cha-am und Pranburi ihre internationalen „signature dishes“ anbieten.

Zu den Höhepunkten zählen unter anderem frisch am Strand gebackene Pizzen von Pizza Paradise by Coast Beach Club des Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin. Natürlich werden auch Liebhaber von fangfrischem Meeresgetier und Thai-Food auf ihre Kosten kommen.

Abgerundet wird das Festival mit vielen unterhaltsamen Aktivitäten und Konzerten mit bekannten thailändischen Bands.

Hua Hin Food Fest 2020 @ Hua Hin Beach

Von Freitag, 07. August–Samstag, 08. August 2020, von 16.00–23.00 Uhr

Mehr erfahren Sie auf Facebook. Auskünfte werden unter der Rufnummer 032-512.021 erteilt.

Das Festival findet direkt am Strand vor dem Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin, 1 Damnernkasem Road, statt. Standort auf Google Maps. Eintritt frei.