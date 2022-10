Schlaglichter zum Suzuka Circuit

SUZUKA:

Die Strecke: Auf kaum einem anderen Kurs ist das Können der Fahrer so sehr über die gesamte Distanz gefragt wie auf den 5,807 Kilometern in Suzuka. Passagen wie die lang gezogene 130R oder auch die berühmte Spoon machen den abwechslungsreichen Kurs zu einem Lieblingsort vieler Piloten. Mittels einer Brücke überschneidet sich die Strecke an einem Punkt sogar, deshalb wirkt sie aus der Vogelperspektive wie eine Acht. Auch das macht sie in der Formel 1 einzigartig.

Die Lage: Die südwestlich der Millionen-Metropole Nagoya gelegene Strecke wurde einst zu Testzwecken für Honda erbaut. Noch heute hat der japanische Autobauer große Industrie- und Bürogebäude in der Stadt. Erst 25 Jahre nach dem Bau kam 1987 die Formel 1 erstmals nach Suzuka an der Pazifikküste. Mehrfach fiel hier die Titel-Entscheidung, auch in dieser Saison ist das für Red-Bull-Star Max Verstappen möglich. WM-Triumphe wurden danach zumeist in den Karaoke-Hütten nahe des Fahrer-Hotels gefeiert. Inzwischen sind sie abgerissen, geblieben ist der Vergnügungspark am Streckenrand mit dem Riesenrad.

Die Statistik: Deutsche Fahrer waren in Japan schon elfmal siegreich - allen voran natürlich Rekordmann Michael Schumacher. Neben sechs Erfolgen feierte er in Suzuka zweimal den Titelgewinn. Sebastian Vettel machte 2011 in Japan seinen zweiten WM-Triumph perfekt, viermal fuhr er hier zudem als Erster über die Ziellinie. Nico Rosberg holte sich 2016 auf dem Weg zur WM-Krone seinen letzten Formel-1-Sieg in der Präfektur Mie.

So lief es im vergangenen Grand Prix: 2020 und 2021 wurden die Rennen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, erstmals seit 2019 geht es am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) wieder um WM-Punkte. Vor drei Jahren schaffte es Sebastian Vettel noch im Ferrari auf die Pole Position und wurde im Rennen Zweiter hinter dem finnischen Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas. Der aktuelle Weltmeister Verstappen konnte in Suzuka bislang noch nicht gewinnen. Gelingt das dem Red-Bull-Star nun und er fährt auch noch die schnellste Rennrunde, wird er seinen Titel vorzeitig erfolgreich verteidigen. Es wäre sein zweiter WM-Triumph.