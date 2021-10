Schlaglichter zum Circuit of the Americas

AUSTIN:

Die Strecke: Es beginnt mit der Bergauf-Geraden zur ersten, einer scharfen Linkskurve. 20 Kurven sind es insgesamt, gefahren wird gegen den Uhrzeigersinn. Nicht wenigen kommen manche Passagen bekannt vor. Das hat einen Grund: Der 2012 eröffnete Kurs ist ein bisschen eine Mixtur diverser klassischer Passagen anderer Rennstrecken. Was rauskam, ist ein 5,513 Kilometer langer schneller Kurs mit spektakulären Sektoren. Beispiel: Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Kurve zwei bis Kurve sieben: Mehr als 250 Stundenkilometer. Der beste Blick auf die Strecke: Vom knapp 77 Meter hohen Observation Tower aus.

Die Lage: Texas ist ein Bundesstaat mit viel freier Fläche. Platz gab es also genug, als der Kurs gebaut und im Oktober 2012 eröffnet wurde. 1500 Hektar, leicht hügelig. Von Austin, dieser offenen und vor allem auch für ihre Musikszene bekannten Stadt, liegt die Strecke knapp 30 Kilometer entfernt. Wer an den Golf von Mexiko will, muss rund 300 Kilometer fahren.

Die Statistik: Sie wurde vor allem von einem geprägt: Lewis Hamilton. Von acht bisherigen Rennen auf dem Kurs gewann er fünf (2012, 2014, 2015, 2016 und 2017). Zweimal machte er in Austin vorzeitig den Titelgewinn perfekt (2015, 2019 reichte ein Zweiter Platz). Einen Red-Bull-Sieg gab es erst einmal: 2013 durch Sebastian Vettel.

Das unvergessene Rennen: 2015 war es. Wegen starken Regens musste die Qualifikation auf den Rennsonntag verschoben werden. Nico Rosberg holte sich die Pole vor Lewis Hamilton. Das Stallduell zwischen dem Briten und seinem damaligen deutschen Teamkollegen war längst vergiftet. In Austin musste Rosberg dann die erneute Niederlage im WM-Kampf ertragen. Die Führung war er nach der ersten Kurve schon wieder los. Hamilton attackierte innen, Rosberg polterte: «Er hat es übertrieben.» Als Hamilton im Aufenthaltsraum Rosberg die Kappe für die Siegerehrung zuwarf, schleuderte Rosberg sie sichtbar sauer und angefressen zurück.

So lief es im Vorjahr: 2020 musste das Rennen wegen der Corona-Pandemie ausfallen.