Schlaglichter zum Autódromo Hermanos Rodríguez

MEXIKO-STADT:

Die Strecke: Sie ist nur 4,304 Kilometer lang. 71 Runden müssen im Rennen gefahren werden. Heißt auch: 71 mal 17 Kurven. Dabei ist die Streckenführung in großen Teilen noch so wie bei der ursprünglichen Version des Kurses, der 1959 im Magdalena Mixiuhca Sportpark gebaut worden war. Genutzt wurden dabei bereits bestehende Straßen. Den heutigen Kurs zeichnet eine lange Start- und Zielgerade aus, eine weitere etwas längere Gerade folgt bereits nach der ersten Kurvenkombination. Bevor es in die letzte Kurve geht, passieren die Autos das Foro Sol. In einem ehemalige Baseball-Stadion erreicht die Stimmung ihren Höhepunkt.

Die Lage: Der Kurs liegt auf dem Weg zum Internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt, einer Metropole mit fast neun Millionen Einwohnern. Am besten erreichbar ist die Strecke im riesigen Stadtgebiet per Metro - die vielspurigen Straßen sind zu Rush-Hour-Zeiten komplett dicht. Was den Kurs aber am meisten auszeichnet in Sache Lage, das sind die Höhenmeter. Auf mehr als 2200 Metern über dem Meeresspiegel wird die Luft dünn.

Die Statistik: Nach der Premiere 1963 fuhr die Formel 1 bis einschließlich 1970 in Mexiko. Dann wieder von 1986 bis 1992 und seit 2015 wieder. 2020 hatte das Rennen aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Die Siege bei den sechs Auflagen seit der Mexiko-Rückkehr in den Kalender zuletzt teilen sich nur drei Fahrer auf: Max Verstappen, der mit drei Siegen auch Rekordgewinner ist, Lewis Hamilton (2) und Nico Rosberg, der insgesamt einzige deutsche Gewinner.

So lief das Rennen im vergangenen Jahr: Es war Verstappens dritter Mexiko-Sieg. Dank eines starken Manövers beim Start gewann er vor dem damaligen WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes. Der Mexikaner Sergio Perez wurde im zweiten Red Bull Dritter. In die Top Ten hatte es Sebastian Vettel im Aston Martin als Siebter geschafft. Mick Schumacher war im Haas schon in der ersten Runde ausgeschie