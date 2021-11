Schlaglichter zum Autódromo Hermanos Rodríguez

MEXIKO-STADT:

Die Strecke: Die Brüder Pedro und Ricardo Rodríguez waren Mexikos erste Motorsport-Stars. Ihr Vater Pedro beriet den damaligen Präsidenten Adolfo Lopez Mateos und brachte so die 1959 erbaute Strecke auf den Weg - auch um eine passende PS-Bühne für die Söhne zu schaffen. 1963 wurde erstmals um Formel-1-Punkte gefahren. 1992 verabschiedete sich der Kurs aus dem Kalender, seit 2015 ist die nun 4,304 Kilometer kurze Strecke wieder fester Bestandteil.

Die Lage: Mexiko-Stadt raubt einem den Atem - im wortwörtlichen Sinn. Der Kurs liegt mehr als 2200 Meter über dem Meeresspiegel, die Luft ist daher dünn. Darunter leiden Aerodynamik und Motoren, der Abtrieb sinkt. Zum Formel-1-Comeback wurde die berühmte Peraltada-Kurve entschärft, das Baseball-Stadion Foro Sol zerteilt sie. Die Piloten rasen spektakulär durch eine Lücke zwischen den Tribünen.

Die Statistik: Alain Prost, Nigel Mansell, Jim Clark sowie Lewis Hamilton und Max Verstappen gewannen je zweimal in Mexiko. Nico Rosberg ist der bislang einzige deutsche Sieger, 2015 war der gebürtige Wiesbadener im Mercedes beim Comeback-Rennen auf der Strecke erfolgreich. Vor der Corona-Pause in Mexiko landete Sebastian Vettel im Ferrari 2018 und 2019 jeweils auf Rang zwei.

Das unvergessene Rennen: Rund 200.000 Formel-1-Fans sollen sich 1970 am Renntag ganz nah an die Bordsteine gedrängt haben. «Es war verrückt», erinnerte sich Emerson Fittipaldi an diesen irren Grand Prix von Mexiko. Ohne die heute üblichen Sicherheitsvorkehrungen war es aber vor allem gefährlich, die Besucher kamen den Autos bedrohlich nah. Ein Unfall bei Jack Brabhams letztem Rennen hätte eine Katastrophe auslösen können - es kam aber nicht dazu. Die Formel 1 kehrte dennoch erst 1986 wieder nach Mexiko-Stadt zurück.

So lief es im Vorjahr: Wegen der Corona-Pandemie wurde 2020 in Mexiko nicht gefahren.