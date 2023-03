BURIRAM/RATCHABURI/SONGKHLA: Die Polizei führte eine Razzia in einem Restaurant/ Bar in Buriram im Nordosten des Landes durch, bei der sie Berichten zufolge zwei Minderjährige entdeckten, und zwei Frauen wurden anderswo in Thailand wegen angeblicher sexueller Ausbeutung von Kindern im Internet verhaftet.

Die Abteilung zur Bekämpfung des Menschenhandels (ATPD) teilte der Presse mit, dass sie am Mittwoch (22. März 2023) eine 35-jährige Thailänderin in einem Restaurant in Mueang Buriram festgenommen hat.

Vier weibliche Teenager im Alter von sechzehn bis siebzehn Jahren wurden dabei ertappt, wie sie Kunden in dem Restaurant bedienten. Die 35-jährige Frau wird der sexuellen Ausbeutung von Kindern, des Betriebs eines Lokals ohne Genehmigung (Verkauf von Alkohol ohne Lizenz) und der Beschäftigung von Angestellten unter 18 Jahren an einem Ort, an dem Alkohol verkauft wird, beschuldigt.

Unterdessen teilte die ATPD-Polizei der Presse mit, dass zwei Frauen an anderer Stelle verhaftet wurden, weil sie angeblich an der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet beteiligt waren.

Eine 31-jährige Thailänderin wurde in Ratchaburi im Westen der Zentralregion von Thailand und eine 35-jährige Frau in Sadao in der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Landes verhaftet. Beide Frauen werden beschuldigt, Dienste zur sexuellen Ausbeutung von Kindern angeboten zu haben. Während die 35-jährige Verdächtige die Vorwürfe zugegeben hat, bestreitet die 31-jährige Frau sie.

Die Verhaftung der beiden Frauen erfolgte, nachdem die ATPD-Polizei weibliche Teenager im Alter von 15 bis 18 Jahren in vielen Provinzen im Süden Thailands gerettet hatte. Es wurde festgestellt, dass diese Teenager von den beiden Verdächtigen überredet bzw. dazu gebracht wurden, sich an der sexuellen Ausbeutung im Internet zu beteiligen.

Die minderjährigen Teenager erhielten 700 bis 900 Baht, wenn sie Kunden bedienten. Die beiden Verdächtigen erhielten 700 Baht bis 1.000 Baht für ihre Provision.

Alle Festgenommenen befinden sich in Polizeigewahrsam.