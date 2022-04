PATTAYA: Ein Wachmann eines „Amüsierlokals“ in der Soi LK Metro soll am frühen Donnerstagmorgen (14. April 2022) einen Italiener und seine thailändische Begleitung angegriffen haben.

Der 32-jährige Italiener und die 35-jährige Thailänderin erstatteten am Freitag (14. April 2022) Anzeige auf der Polizeistation Pattaya.

Der Ausländer sagte zu den Beamten, dass er mit seiner Begleitung und mit mehreren thailändischen Freunden am 14. April gegen 2.15 Uhr vor einem geschlossenen „Restaurant“ in der Soi LK Metro saß, als er plötzlich von etwa fünf Security Guards angegriffen wurde. Er erlitt bei dem Angriff Verletzungen am Mund und am Kopf sowie eine schwere Verletzung an der Lippe.

Die thailändische Begleitung des Opfers sagte aus, dass sich das Paar zuvor ein einem „Restaurant“ in der Soi LK Metro aufhielt, dort jedoch nach eigenen Angaben mit niemanden Probleme oder gar Streit hatte.

Zum Zeitpunkt des Angriffs saß der Italiener auf einem Motorrad und seine thailändische Begleitung auf dem Soziussitz. Das Paar unterhielt sich mit Freunden aus einer nahegelegenen Bar, als plötzlich eine Gruppe von Männern auftauchte und es ohne Grund angriff. Das Paar ließ sein Motorrad fallen und ergriff zu Fuß die Flucht. Am Donnerstag (14. April 2022) veröffentlichte Pattayas Polizei Videoaufnahmen von dem Angriff. Auf den Videoaufnahmen ist eine Gruppe von Motorradfahrern zu sehen, die an der LK Metro anhielten, bevor sie in einen Streit gerieten, woraus eine Schlägerei resultierte.

Nach der anfänglichen Schlägerei mischte sich eine Gruppe von Männern mit schwarzer Kleidung, vermutlich Sicherheitskräfte, in die Schlägerei ein, gefolgt von einer dritten Gruppe, vermutlich Einheimische. Bei diesem Chaos wurden die Opfer verletzt.

Polizeioberst Kunlachart Kunlachai lud am Donnerstag alle bei der Schlägerei beteiligten Personen auf die Polizeiwache zur Vernehmung vor. Mehrere Personen, darunter auch das Sicherheitspersonal des „Restaurants“, gaben zu, dass sie die Personen auf den CCTV-Aufnahmen sind, die an dem Streit beteiligt waren. Die Sicherheitsleute erklärten jedoch gegenüber der Polizei, der Vorfall habe sich ereignet, nachdem die Bars und Nachtclubs geschlossen waren, und habe nichts mit dem Geschäft zu tun, da sie nicht mehr im Dienst waren, sich aber noch Angestellte und Kunden in dem Gebiet aufhielten.

Einer der Wachmänner, der nicht identifiziert wurde, sagte der Polizei, dass der Vorfall von zwei Gruppen von Ausländern ausging, die sich stritten und miteinander kämpften, weshalb sie probierten, den Streit zu schlichten. Als sie jedoch von den Ausländern angegriffen wurden, sahen sie sich zur Verteidigung gezwungen. Die Wachleute entschuldigen sich für den Vorfall und haben sich Berichten zufolge bereit erklärt, rechtliche Schritte einzuleiten. Es ist bisher unklar, ob das „Restaurant“, in dem sie beschäftigt sind, rechtlich belangt werden kann, da die Wachleute aussagten, dass sie auf eigene Faust und nicht als Angestellte gehandelt hätten.

Oberst Kunlachart sagte gegenüber der Presse: „Dies ist ein verwirrender Vorfall, und wir haben mehrere Versionen gehört, wer verantwortlich war und worum es bei dem Streit ging. Nicht alle beteiligten Ausländer sind mit ihren Aussagen vollständig kooperativ, und es gibt mehrere widersprüchliche Aussagen zwischen einigen Parteien über die Ursache des Streits. Alle Verdächtigen in diesem Vorfall müssen sich jedoch wegen versuchter Körperverletzung und Körperverletzung verantworten. Die Polizei sollte sofort gerufen werden, wenn es zu einem Streit zwischen Touristen oder einer Eskalation mit Kunden kommt, und das Sicherheitspersonal sollte sich niemals körperlich mit Touristen auseinandersetzen.“

Die Namen der Verdächtigen und des „Lokals“ wurden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben.