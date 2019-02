Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.19

Ein Leser beklagt sich über unfreundliche Liegestuhlvermieter am Patong Beach:

Ich komme seit vielen Jahren nach Thailand und verbringe dort meinen Urlaub. Aber was ich in diesem Jahr dort erlebt habe, ist für die Touristen nicht gut. Es werden zu viele Liegestühle aufgestellt und das Personal für den Strandabschnitt ist sehr unfreundlich. Ich und viele meiner Bekannten sind vom Personal beschimpft worden und sollten wieder nach Hause fliegen. Wir als Touristen wollen ordentlich behandelt werden, wir sichern auch Arbeitsplätze in diesen Land.

Matthias Herrmann