Von: Björn Jahner | 31.08.18

Foto: The Thaiger

PHUKET: Große Freude herrscht seit einigen Tagen am Nai Thon Beach. Seit 10 Jahren hat am 19. August zum ersten Mal wieder eine Grüne Meeresschildkröte an dem Strand mehrere Eier gelegt, berichtet das Amt für Meeres- und Küstenressourcen (DMCR).

Da sich das Nest mit den Eiern vor dem Trisara Hotel befindet, wurde die Hotelleitung vom DMCR angehalten, Strandliegen sowie Sonnenschirme zu entfernen und den Strand nachts nicht zu beleuchten. So hoffen die Beamten, dass das einen Meter lange Tier noch weitere Eier legen wird. Bis die Jungtiere geschlüpft sind, werden die Eier vom DMCR bewacht, zudem besteht ständiger Kontakt mit der Hotelleitung. Das letzte Mal legte eine Meeresschildkröte im Jahr 2008 am Nai Thon Beach Eier. Hunderte kleine Meeresschildkröten schlüpften aus drei Nestern.