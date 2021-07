Schildkröte Schurli mit rund 130 Jahren im Wiener Zoo gestorben

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.21

WIEN: Der Tiergarten Schönbrunn in Wien hat seinen ältesten Bewohner verloren.

Die Seychellen-Riesenschildkröte namens Schurli starb im Alter von ungefähr 130 Jahren, wie der Zoo am Dienstag berichtete. «Viele Tiergartenbesucher kannten ihn quasi ewig», sagte der Zoologe Anton Weissenbacher. Schurli lebte seit 1953 im ehemaligen kaiserlichen Zoo. Bei der Fußball-EM 2016 wurde Schurli als Fußballorakel eingesetzt. Trotz seines hohen Alters nahm er vor einigen Jahren noch an einer Studie teil: Dabei konnte er sich auf Anhieb an eine Aufgabenstellung erinnern, die er neun Jahre zuvor erlernt hatte.