Written by: Redaktion DER FARANG | 09/03/2019

BANGKOK: Gouverneur Aswin Kwanmuang hat die Installation von Hinweisschildern an 30 Bushaltestellen als benutzerfreundlich bezeichnet.

Sie würden Menschen davor bewahren, einen falschen Bus zu besteigen. Die Idee für die neuen Schilder sei während der Bangkok Design Week Anfang 2018 von einer Bürgergruppe namens May Day gekommen. Beide Seiten der Schilder zeigen die Nummern der Busse auf der jeweiligen Strecke, Notrufnummern und eine Karte auf Thai und Englisch.

Die ersten 30 Schilder befinden sich entlang der MRTA Green Line und außerhalb vom Robinsons Bang Rak an der Charoenkrung Road, der Central World an der Rajadamri Road, dem Nationalstadion an der Rama I Road, MBK an der Phayathai Road sowie der Kreuzung Khok Wua-Rattanakosin Exhibition an der Rajadamamnoen Klang Road in der Nähe von Sanam Luang.

Die Stadtverwaltung hat Finanzmittel für das Geschäftsjahr 2019 zur Verfügung gestellt, um 500 weitere Schilder in den Distrikten Chatuchak, Phayathai, Ratchathewee, Pathumwan und Bang Rak aufzustellen, hat Aswin angekündigt. Weitere 500 Hinweisschilder seien für das Haushaltsjahr 2020 für die Distrikte Phra Nakhon, Dusit und Pom Prap vorgesehen.