Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.19

SATUN: Ein Passagier starb, sieben Menschen wurden gerettet und einer wird vermisst nach einem Schiffsunglück vor der Koh Tarutao.

Das Boot „Kanwaree“ war von sieben Menschen aus Yala und Songkhla zum Angeln gemietet worden. Es verließ am Freitagabend den Kalanyeetan-Pier in Satun. An Bord waren zudem der Bootsbesitzer und ein Besatzungsmitglied. Das Schiff sank am Samstagmorgen gegen 9 Uhr östlich der Insel Tarutao, als eine hohe Welle es kentern ließ. Marinepolizei, Soldaten und lokale Fischer suchten nach den Schiffbrüchigen. Sieben Männer, einschließlich des Bootseigners und des Besatzungsmitglieds, wurden gerettet, während zwei Passagiere vermisst wurden. Einer der vermissten Männer wurde später laut Satun-Gouverneur Jaruwat Kliangklao tot aufgefunden. Nach der vermissten Person wird weiter gesucht.