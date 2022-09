Von: Redaktion DER FARANG | 14.09.22

BANGKOK: Bei einer Schießerei in einer Militäreinrichtung in Bangkok hat ein Bewaffneter am Mittwoch zwei Personen getötet und eine weitere verwundet, wie die thailändische Polizei mitteilte.

Der stellvertretende Sprecher der thailändischen Polizei, Kissana Phathanacharoen, informierte, ein Verdächtiger sei nach dem Vorfall in der Armee-Ausbildungsabteilung, die Teil eines großen Komplexes von Militärgebäuden im Norden der Hauptstadt ist, festgenommen worden.

Lokale Medien berichteten, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 59-jährigen Soldaten handelt. Die Motive für die Schießerei sind noch nicht klar.

"Die örtliche Polizei hat die Situation unter Kontrolle gebracht", sagte Phathanacharoen gegenüber den Medien.