EILMELDUNG - BANGKOK: In dem weltbekannten Einkaufszentrum Siam Paragon in Bangkok ereignete sich am Dienstag (3. Oktober 2023) in den späten Nachmittagsstunden eine Schießerei, bei der drei Personen getötet und mindestens vier verletzt wurden.

Der mutmaßliche Schütze, ein 14-jähriger Jugendlicher, ergab sich ohne Widerstand und wurde festgenommen.

Das Einkaufszentrum wurde evakuiert und der Zugverkehr an der BTS-Station Siam eingestellt. Es wird erwartet, dass der Polizeichef bald weitere Einzelheiten bekannt geben wird.