Eine Aufnahme der Überwachungskamera zeigt den Täter. Foto: The Nation

TRANG: Ein bewaffneter Mann hat am frühen Dienstagmorgen in einem Pub das Feuer eröffnet und einen Gast getötet sowie sieben weitere teils schwer verletzt.

Laut der Polizei ereignete sich die Schießerei gegen 1.45 Uhr im Mahanakhon@Trang Pub in Tap Thiang. Zwei Gäste erlitten schwere Verletzungen, ein 22-Jähriger starb im Krankenhaus Trang. Als die Polizei im Pub erschien, waren die Verletzten bereits von Freunden in das Hospital gebracht worden. Und die meisten Gäste hatten die Kneipe schon verlassen. Die Beamten stellten in dem Pub sieben Patronenhülsen für 9-mm-Munition sicher. Die Ermittler haben nach einem Bericht der „Nation“ den Schützen noch nicht identifiziert und das Motiv für die Schießerei noch nicht herausgefunden.