Schießerei bei Kundgebung persönlicher Konflikt

Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.20

BANGKOK: An der Schießerei, die am Mittwochabend nach dem Ende der Demonstration im SCB-Park zu hören war, waren laut Polizei ehemalige Schüler rivalisierender Berufsschulen beteiligt. Sie hatten während der Kundgebung als Wachposten gearbeitet.

Laut General Piya Tawichai, stellvertretender Kommissar des Metropolitan Police Bureau, hat ein junger Mann in einer Gruppe von Berufsschülern Schüsse auf eine Gruppe rivalisierender Studenten abgegeben. Eine Person wurde verwundet und liegt im Krankenhaus Praram 9 auf der Intensivstation. Zeugen sagten aus, die Ex-Studenten hätten das Minburipolytechnic Technical College in Bangkok und das Pathumthani Technical College besucht.

Die jungen Männer sollen sich während der Kundgebung gestritten haben. Ihre Auseinandersetzung dauerte nach dem Ende der Demonstration an. Als sie eine Straße überquerten, fielen die Schüsse. „Es gibt Aufnahmen von Überwachungskameras und Videos von Reportern und anderen Personen, die sich in der Gegend aufhielten", berichtete Piya. Er könne bestätigen, dass beide Gruppen Wachposten der Ratsadon-Gruppe waren und sich um ihre Arbeitsplätze stritten. Die Ratsadon-Gruppe führte die Anti-Regierungsdemonstrationen an. Der General warnte die Organisatoren, dafür zu sorgen, dass ihre Wächter unbewaffnet seien. Am Donnerstagnachmittag identifizierte Generalmajor Jirapat Phumjit, stellvertretender Kommissar des Metropolitan Police Bureau, den Mann, auf den geschossen wurde, und den Bewaffneten. Beide waren ehemalige Schüler der beiden Berufsschulen.