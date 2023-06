Von: Björn Jahner | 04.06.23

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt (l.) lässt sich von Branchenexperten auf der Messe beraten. Foto: The Nation

BANGKOK: Bei der Eröffnung der „Asia Pacific Rail 2023“, einer internationalen Fachmesse für die Bahnindustrie für die Asien-Pazifik-Region, betonte Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt die große Bedeutung des Schienenverkehrs als Lösung für die Verkehrsüberlastung in der thailändischen Hauptstadt.

Auf der asienweiten Messe im Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) erklärte er, dass Züge die einzige Möglichkeit bieten, die Anforderungen an Mobilität, Komfort, Bequemlichkeit und Kapazität zu erfüllen.

Gouverneur Chadchart, der bereits vor 10 Jahren als Verkehrsminister Eisenbahnprojekte plante, sieht nun in seiner Funktion als Gouverneur ihre Fortschritte und betont, dass diese langfristige Aufgaben seien. So seien Laut dem Gouverneur Pläne für den Bau von 10 weiteren Zugstrecken in der Stadt vorhanden, um die Verkehrseffizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

Er hob außerdem die Umweltvorteile hervor, da die meisten Züge bereits seit Jahren mit Strom betrieben werden.

Die Asia Pacific Rail, die vom Veranstalter Terrapinn als „exklusivstes und einflussreichstes Eisenbahntreffen in der Region“ bezeichnet wird, wurde von führenden Unternehmen sowie auch neuen Akteuren besucht und stellt eine große Chance für die verkehrspolitische Zukunft Bangkoks dar.