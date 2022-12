Von: Björn Jahner | 13.12.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

SONGKHLA: Die thailändische Staatsbahn (SRT) setzt Busse für Reisende ein, nachdem der Zugverkehr in Richtung Süden zur thailändisch-malaysischen Grenze durch Bombenanschläge in der Provinz Songkhla unterbrochen wurde.

Der Zugverkehr zwischen Thailand und Malaysia wurde aufgrund der jüngsten Explosionen eingestellt, einschließlich der Sonderzüge Kuala Lumpur–Hat Yai, die während der Feiertage zum Jahresende üblicherweise Touristen aus Malaysia nach Thailand bringen.

Passagiere, die aus Malaysia anreisen, werden an der Grenze in Padang Besar vom Zug in Ersatzbusse umsteigen, die sie nach Hat Yai bringen.

Die SRT zeigt sich besorgt, dass der jüngste Vorfall die Sicherheit der Reisenden beeinträchtigen könnte, obwohl viele sagen, dass sie zuversichtlich bleiben und keine Pläne haben, ihre Reisen zu stornieren.