Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.19

PATTAYA: Die Pläne für eine Monorail oder eine Straßenbahn für das Touristenzentrum sind nicht vom Tisch.

Laut dem stellvertretenden Bürgermeister Ronnakit Ekkasing zeigen zwei Unternehmen Interesse, das mit 70 Milliarden Baht errechnete Projekt in Angriff zu nehmen. Das moderne Transportsystem soll mit der Hochgeschwindigkeitsstrecke der Eisenbahn von den Flughäfen Don Mueang und Suvarnabhumi in Bangkok über Pattaya bis zum Airport U-Tapao in der Provinz Rayong verbunden werden. Ein Monorail oder eine Straßenbahn würde die Verkehrsprobleme und die Umweltverschmutzung in Pattaya verringern. Unter den Bürgern und der Geschäftswelt Pattayas gibt es allerdings erheblichen Widerstand gegen eine aufgeständerte Bahn. Die ehrgeizigen Pläne sind nicht neu. Sie wurden im letzten Jahrzehnt immer wieder diskutiert, verschwanden aber bald in der Schublade.