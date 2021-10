Scheunenbrand bei Hochzeit - Brautvater bringt Tiere in Sicherheit

Von: Redaktion (dpa) | 31.10.21

WIEN: Brenzlige Hochzeit in Österreich: Auf einem Bauernhof ist während einer Feier ein Brand auf dem Heuboden einer nahen Scheune ausgebrochen.

Einer der Hochzeitsgäste bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr und die anderen Gäste, wie Polizei und Feuerwehr am Sonntag in Oberösterreich berichteten. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen am Samstagabend auf das Wohnhaus verhindern. Es sei niemand verletzt worden. Der Brautvater habe aus dem Stall zwölf Kälber und ein Schwein in Sicherheit bringen können. Unklar war zunächst, was den Brand ausgelöst hatte oder wie hoch der Schaden war.