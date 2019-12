Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.19

BANGKOK: Thailändische Staatsbürger müssen für ein Schengen-Visum ab dem 2. Februar 2020 eine Gebühr von 80 Euro (2.676 Baht) entrichten - ein Drittel mehr als die derzeit 60 Euro. Die Kosten für Kinder steigen von 35 Euro auf 40 Euro.

Laut der Website Schengenvisainfo.com können die Gebühren für Visa in EU-Staaten ohne Visumbüro in Thailand doppelt so hoch sein. Besucher in diesen Ländern müssen ihre Anträge über einen externen Dienstleister stellen - und diese Unternehmen können eine zusätzliche Gebühr erheben, die so hoch sein kann wie die Kosten für das Visum.

Die neuen Bestimmungen gestatten es Thais, bis zu sechs Monate vor ihrer Reise einen Antrag zu stellen, anstatt der bisherigen drei. Zudem soll die Ausstellung von Visa für die mehrfache Einreise mit längerer Gültigkeit für reguläre Reisende erleichtert werden. Laut der Website haben die Schengen-Botschaften und -Konsulate in Thailand im Jahr 2018 332.269 Visumanträge bearbeitet. Davon wurden 11.102 oder 3,3 Prozent abgelehnt.