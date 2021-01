Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.21

BANGKOK: In einem Tempel am Stadtrand von Bangkok greifen Thais bei einem täglichen Ritual nach einem Blumenstrauß und legen sich in einen Sarg, über den ein Laken gezogen ist - während die Mönche singen. Der Wat Bangna Nai zieht täglich mehr als 100 Menschen an, die sich für die Zeremonie entscheiden, in der Hoffnung, dass sie ihr Glück verbessern.

„Ich bin in diesen Tagen gestresst, weil ich wegen der Viruspandemie weniger verdiene, und ich bin sicher, dass es jedem hier genauso geht", berichtete Nutsarang Sihard, ein 52-jähriger Essensstandbesitzer, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Teilnehmer zahlen 100 Baht für die Blumen, Kerzen und Kleidung, die Teil der Zeremonie sind. Sie folgen den Anweisungen der Mönche, indem sie sich zunächst in einen Sarg legen, mit dem Kopf in Richtung Westen, der Richtung, in der Körper begraben werden dürfen, bevor sie die Seite wechseln, um die Wiedergeburt zu symbolisieren. „Ich hatte das Gefühl, wiedergeboren zu sein, wieder ins Leben zurückzukehren und ein neuer Mensch zu werden", freute sich Nutsarang.

Eine Teilnehmerin an der Zeremonie, die 23-jährige Chonlathit Nimimenwai, berichtete, sie habe teilgenommen, weil eine Wahrsagerin ihr sagte, dass ihr Leben in Gefahr sei. „Deshalb bin ich heute hier, weil ich mich besser fühlen möchte."

Viele Tempel in Thailand halten ähnliche Zeremonien ab, und Prakru Prapath Waranukij, ein Mönch, der diese Zeremonie durchführt, hält es für wichtig, über den Tod nachzudenken. „Es erinnert die Menschen daran, dass wir eines Tages sterben werden, also müssen wir vorsichtig sein, wie wir unser Leben leben“, so der Mönch.