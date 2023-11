Schauspielerin Christiane Blumhoff gestorben

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.23

MÜNCHEN: Fernsehzuschauer kennen ihr Gesicht aus unzähligen Krimis: Die Schauspielerin Christiane Blumhoff ist tot. Sie sei am Dienstag in München überraschend und eines natürlichen Todes gestorben, teilte ihre Agentur am Mittwoch im Namen der Familie mit. Blumhoff wurde 81 Jahre alt.

Die Münchnerin hatte rund 150 Fernsehauftritte, zumeist in kleineren Rollen, darunter in den Krimireihen «Derrick», «Der Alte», «Tatort», «München Mord» und «Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger». In der Heimatserie «Dahoam is Dahoam» spielte sie in 61 Episoden die Figur der Helga Bamberger. Auch im «Komödienstadel» war Blumhoff oft zu sehen.

«Wir sind dankbar, Deine Lebenslust, Deinen unendlichen Optimismus und Deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben und ein Teil davon gewesen zu sein», heißt es in einem Nachruf der Familie.