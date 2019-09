Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.19

THAILAND: Der Schauspieler und freiwillige Rettungshelfer Bin Bunluerit hat in weniger als zwei Tagen für die Opfer der Flutkatastrophe in der Provinz Ubon Ratchathani über 100 Millionen Baht gesammelt.

Der 57-jährige Vorsitzende der Stiftung Ruam Katanyu ging am Samstag um 15 Uhr auf seiner Facebook-Seite aus der nordöstlichen Provinz online. Er zeigte die Probleme der vom Hochwasser betroffenen Menschen auf und gab seine persönliche Kontonummer an. Laut thailändischen Medien erreichten die Spenden am Montag um 17.40 Uhr 105 Millionen Baht. Bin sagte, er habe eine Million Baht beigesteuert. Zunächst wollte er jedem betroffenen Haushalt 1.000 Baht geben. Da die Spenden jedoch höher ausfielen als erwartet, soll der Betrag erhöht werden. Der Schauspieler wollte 12 bis 13 Millionen Baht an Spenden aufbringen und war letztlich überrascht über die Höhe der eingehenden Spenden.

Er dankte den Spendern, von denen viele 10 bis 20 Baht schickten, und fragte sich, warum die Regierung kein Callcenter eingerichtet habe, um Spenden anzunehmen, wie es bei Katastrophen normalerweise der Fall sei. Als ob die Regierung seiner Aufforderung nachgekommen wäre, kündigte sie am Montag eine Fernsehsendung mit dem Titel „Unite Thais to Relieve Floods” an. Sie läuft am heutigen Dienstag von 19.30 bis um 22 Uhr im Kanal 9 von MCOT. Teilnehmen wollen Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha und weitere Kabinettsmitglieder.