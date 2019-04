Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.19

WIEN (dpa) - Jamie Dornan hat einen Tipp, wie man noch heute Abend berühmt werden kann. Zugleich warnt er: Das sei kein Vergnügen.

Schauspieler Jamie Dornan (36, «Shades of Grey») findet es nicht schön, berühmt zu sein. «Den Leuten wird vorgegaukelt, dass es eine wirklich tolle Sache ist, berühmt zu sein, und natürlich ist es das nicht», sagte der 36-Jährige der österreichischen Zeitung «Die Presse am Sonntag». Es sei heute sehr einfach, zumindest kurzzeitig berühmt zu werden. «Sie können heute Abend berühmt werden wenn sie auf einer Party mit einem Gürtel um ihren Penis auftauchen», sagte Dornan der Zeitung und lachte dabei. Für den Schauspieler scheint Effekthascherei indes kein Thema zu sein, wie aus einem in dem Interview geäußerten Ratschlag hervorgeht: «Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit und nicht auf den anderen verrückten Scheiß, der damit einhergeht.»