Von: Redaktion (dpa) | 30.12.22

BERLIN: Der Schauspieler und Hörspielsprecher Hans Peter Hallwachs ist tot.

Er starb bereits am 16. Dezember in Berlin und wurde 84 Jahre alt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus dem Familienkreis erfuhr. Hallwachs zählte zu den meistbeschäftigten Charakterdarstellern im deutschen Fernsehen und spielte Nebenrollen in vielen «Tatort»-Krimis.