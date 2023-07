Von: Redaktion (dpa) | 19.07.23

HAMBURG: Der Schauspieler Christian Quadflieg ist tot.

Wie die Familie am Mittwoch mitteilte, starb er bereits am Sonntag in Hamburg nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren. Einem großen Publikum ist Quadflieg vor allem durch die ZDF-Serie «Der Landarzt» in Erinnerung.