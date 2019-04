Von: Redaktion DER FARANG | 06.04.19

BANGKOK: Schaumpartys sind in diesem Jahr zu Songkran verboten, weil es in früheren Jahren mehrere Todesfälle und Verletzungen durch Stromschlag gegeben hat.

Das sei im Interesse der öffentlichen Sicherheit, sagte der stellvertretende Polizeichef General Chalermkiat Srivorakan am Freitag. Der stellvertretende Leiter der städtischen Polizei, Generalmajor Sukhun Phrommayon, fügte hinzu, fast 2.000 Polizeibeamte würden zu Songkran an 49 Veranstaltungsorten in der Stadt patrouillieren, an denen rund 130.000 Menschen erwartet würden: 60.000 auf der Silom Road, 14.000 auf der Royal City Avenue (RCA), 10.000 bei der „S2O" an der Rama 9 Road, 5.000 an der „The Street Ratchada" Mall, 5.000 an der Central World und 5.000 am Siam Square. Sukhun drängt Frauen, sich nicht zu sexy zu kleiden, um sexuelle Belästigung zu vermeiden.