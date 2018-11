Von: Björn Jahner | 02.11.18

So cool und sexy kann Flohmarkt sein. The Camp in Chatuchak ist alles andere als muffig und angestaubt.

BANGKOK: Trotz Smartphone, Internet und anderen Errungenschaften der digitalen Welt, ist Vintage unter den ansons­ten sehr technikverliebten Einwohnern von Bangkok so populär wie nie zuvor. Sammlerstücke aus ferner Kindheit, angefangen von alten Cola-Dosen bis hin zu Arcade-Spielautomaten, üben nicht nur einen ganz besonderen Reiz auf immer mehr Menschen aus, sondern scheinen ihre Urinstinkte zu wecken und beweisen, dass selbst die moderne Selfie- und Facebook-Generation noch immer Jäger und Sammler geblieben ist, was die stets wachsende Zahl an Flohmärkten in der Hauptstadt beweist. Als echter Geheimtipp gilt The Camp, ein Muss-Besuch für Nostalgiker, auf dem es so einige Schätze zu bergen gibt.

