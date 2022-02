Schattentheater-Festival in Ratchaburi

RATCHABURI: Personen, die am nächsten Wochenende einen Kurztrip planen, empfiehlt die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) einen Ausflug nach Ratchaburi, wo derzeit und noch bis zum 20. April 2022 das sehenswerte „Nang Yai Shadow Puppet Festival stattfindet.

Die traditionellen thailändischen Schattentheater-Aufführungen finden an jedem Wochenende von 09.00 bis 16.00 Uhr im Wat Khanon statt, mit kostenlosen Aufführungen um 10.00 Uhr am Samstag und um 11.00 Uhr am Sonntag.