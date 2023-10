Scharfe Kritik an Österreichs Kanzlerpartei ÖVP aus eigenen Reihen

WIEN: Ein hochrangiger österreichischer EU-Politiker hat sich von der konservativen Kanzlerpartei ÖVP distanziert. Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, warf seiner Partei am Donnerstag unkonstruktives Verhalten in der EU-Politik, Anbiederung an die rechte FPÖ und eine fehlgeleitete Migrationspolitik vor. Er werde deshalb nach rund 25 Jahren als EU-Abgeordneter bei der Wahl zum Europäischen Parlament im kommenden Juni nicht mehr antreten, kündigte er in Wien an.

Österreich habe sich «vom Motor der Veränderung zum Bremser des Notwendigen» in der Europäischen Union entwickelt, kritisierte Karas. Er verwies darauf, dass die Regierung in Wien den Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengenraum blockiert. Im Asylbereich habe die von Kanzler Karl Nehammer angeführte ÖVP «eine Sprache der bewussten Polarisierung» gewählt. «Die ÖVP ist leider nicht mehr die Kraft der Mitte, die sie sein sollte.»

Karas kündigte an, weiter politische Verantwortung übernehmen zu wollen. Ob er 2024 bei der österreichischen Parlamentswahl mit einer eigenen Liste antreten wird, wollte er vorerst nicht beantworten.