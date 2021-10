Schärfere Covid-Kontrollen an Songkhlas südlicher Grenze

Foto: The Nation

SONGKHLA: Die Behörden der Provinz Songkhla haben die Covid-19-Kontrollmaßnahmen in den an die drei südlichsten Grenzprovinzen angrenzenden Gebieten – Pattani, Yala, Narathiwat – verschärft, in der Hoffnung, die drastisch gestiegene Zahl der täglichen Neuinfektionen zu senken.

Reisende aus Pattani, Yala und Narathiwat benötigen neu ein Covid-19-Negativbescheinigung, wenn sie in die Provinz Songkhla einreisen möchten, bestätigte der Gouverneur der Provinz Jetsada Jittarat am Samstag gegenüber der Presse.

Songkhla meldete am Samstag 621 neue Covid-19-Fälle, die dritthöchste ZInfektionszahl im Land nach Bangkok (1.077) und Yala (664). Durch die Neuinfektionen stieg die Gesamtzahl der Fälle in der Provinz auf 39.296, die Zahl der Todesfälle lag bei 171.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Songkhla liegt derzeit bei 400 bis 600 pro Tag, was zum Teil in der Intensivierung der Massentests durch die Gesundheitsbehörden der Provinz begründet ist.