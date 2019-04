Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

CHIANG MAI: Tourismusminister Weerasak Kowsurat hat neue Gesetze und Regelungen für Abenteuerparks gefordert.

Der Minister reagiert damit auf den Tod eines Kanadiers. Dieser war im April auf der Seilrutsche des Abenteuerparks „Flight of the Gibbon” in Chiang Mai tödlich verunglückt, weil sich die Sicherheitsschlösser gelöst hatten. Der 25-Jährige stürzte 50 Meter in die Tiefe. Die Untersuchungen hatten ergeben, dass der Tourist mit nur drei Kabeln gesichert war, gegenüber acht nach den geltenden Vorschriften. „Es ist Zeit, die Gesetze für die Sicherheit zu verschärfen“, sagte Weeresak. Er bezieht seine Forderungen nicht nur auf die Abenteuerparks mit Seilrutschen in der Provinz Chiang Mai. Er plädiert ebenso für strikte Kontrollen von Bananabooten, Jet Skis und Parasailing, um das Vertrauen ausländischer Urlauber in die Sport-und Freizeitangebote landesweit zu stärken.